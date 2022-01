Ciclismo | caduta in allentamento Egan Bernal in Colombia L’atleta sotto controllo in ospedale

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Bruttain allenamento per sudamericano Egal. Il vincitore del Giro d'Italia 2021 si è scontrato contro un autobus, mentre stava provando una bici da cronometro. L'incidente è avvenuto in quel di Gachancipá (). Stando a quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport',della Ineos ha colpito il bus che era parcheggiato sulla strada. Il ciclista è stato portato inper dei controlli e non sono arrivate delle belle notizie per il forte 25enne. Il nativo di Bogotà avrebbe riportato la frattura del femore e della rotula, un problema che se confermato potrebbe portare ad una lunga assenza. Il corridore non ha perso conoscenza e non è mai stato in pericolo di vita, nell'immediato non sembravano esserci delle conseguenze gravi.