Chi è Mousse T: tutto sul dj tedesco a Sanremo insieme a Gianni Morandi (Di lunedì 24 gennaio 2022) A dirigere l'orchestra per Gianni Morandi a Sanremo 2022 sarà Mousse T. Il dj che nel 2004 ha collaborato al successo di Zucchero "Il grande Baboomba". Chi è Mousse T: tutto sul dj tedesco su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) A dirigere l'orchestra per2022 saràT. Il dj che nel 2004 ha collaborato al successo di Zucchero "Il grande Baboomba". Chi èT:sul djsu Donne Magazine.

Advertising

cri_mousse : Cercavo di dimostrare che non sempre un video è la soluzione a tutti i problemi di comunicazione. Però mi piacerebb… - cri_mousse : Grazie a chi ha risposto e a chi ha retwittato il sondaggio, permettendomi di avere ben 69 voti (di solito se rispo… - cri_mousse : Non sto parlando dei servizi dei tg, ma del fatto che ora sia in uso trasmettere qualsiasi contenuto tramite video.… - azzumel : 'Mousse alla Malva di Biofficina Toscana' LA AMO. Una delle poche mousse, che mi lava ma non secca la pelle. Odore… -