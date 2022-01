Calcio: Inter, l'allenatore Simone Inzaghi positivo al Covid (Di lunedì 24 gennaio 2022) Milano, 24 gen. - (Adnkronos) - L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato il club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. "FC Internazionale Milano comunica che Simone Inzaghi è risultato positivo a un tampone di controllo effettuato in data odierna. Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Milano, 24 gen. - (Adnkronos) - L'dell'è risultatoal. Lo ha annunciato il club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. "FCnazionale Milano comunica cheè risultatoa un tampone di controllo effettuato in data odierna. Il tecnico seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".

