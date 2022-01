Oms: "Plausibile fine della pandemia in Europa dopo ondata Omicron” (Di domenica 23 gennaio 2022) La variante Omicron del nuovo coronavirus, che potrebbe contagiare il 60% degli europei entro marzo, ha avviato una nuova fase della pandemia nella regione e potrebbe avvicinarla alla sua fine. Lo ha dichiarato a France Presse il direttore dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità in Europa, Hans Kluge. “E‘ plausibile che la regione si stia avvicinando alla fine della pandemia“, ha affermato Kluge, invitando comunque alla cautela a causa della versatilità del virus. Leggi su strumentipolitici (Di domenica 23 gennaio 2022) La variantedel nuovo coronavirus, che potrebbe contagiare il 60% degli europei entro marzo, ha avviato una nuova fasenella regione e potrebbe avvicinarla alla sua. Lo ha dichiarato a France Presse il direttore dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità in, Hans Kluge. “E‘ plausibile che la regione si stia avvicinando alla“, ha affermato Kluge, invitando comunque alla cautela a causaversatilità del virus.

