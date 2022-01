Napoli-Salernitana, le formazioni ufficiali: la decisione su Osimhen! (Di domenica 23 gennaio 2022) Le formazioni ufficiali. Meret vince il ballottaggio con Ospina, Rrahmani e Jesus al centro della difesa. Fabian e Lobotka in mezzo al campo, Elmas e Lozano esterni alti con Zielinski trequartista. Mertens preferito ad Osimhen. Nella Salernitana Delli Carri e Veseli terzini, mentre Kechrida e Obi esterni nei quattro di centrocampo. Bonazzoli-Vergani la coppia d’attacco, con Di Tacchio e Schiavone in regia. Napoli (4-2-3-1): Meret, Di lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens. Salernitana (4-4-2): Belec, Delli Carri, Gagliolo, Bogdan, Veseli, Kechrida, Di Tacchio, Schiavone, Obi, Bonazzoli, Vergani. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 23 gennaio 2022) Le. Meret vince il ballottaggio con Ospina, Rrahmani e Jesus al centro della difesa. Fabian e Lobotka in mezzo al campo, Elmas e Lozano esterni alti con Zielinski trequartista. Mertens preferito ad Osimhen. NellaDelli Carri e Veseli terzini, mentre Kechrida e Obi esterni nei quattro di centrocampo. Bonazzoli-Vergani la coppia d’attacco, con Di Tacchio e Schiavone in regia.(4-2-3-1): Meret, Di lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens.(4-4-2): Belec, Delli Carri, Gagliolo, Bogdan, Veseli, Kechrida, Di Tacchio, Schiavone, Obi, Bonazzoli, Vergani. Matteo Brignone

