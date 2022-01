Djokovic prevede di tornare agli Australian Open nel 2023 (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - Novak Djokovic intende giocare l'Australian Open 2023: lo ha detto l'organizzatore del torneo Craig Tiley, attribuendo l'espulsione del giocatore prima del torneo di quest'anno a un "errore di comunicazione". "Ovviamente deve lasciar passare quest'anno, ma questa è la sua intenzione", ha detto alla televisione pubblica della Abc. "È il tennista numero uno al mondo e ama davvero gli Australian Open", ha aggiunto. Al numero uno del tennis mondiale è stato annullato il visto per l'Australia prima del primo Grande Slam della stagione perché non vaccinato contro il Covid-19. Ha lasciato Melbourne una settimana fa dopo non essere riuscito a rimanere per il suo 21esimo titolo del Grande Slam a seguito di una battaglia legale con le autorità ... Leggi su agi (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - Novakintende giocare l': lo ha detto l'organizzatore del torneo Craig Tiley, attribuendo l'espulsione del giocatore prima del torneo di quest'anno a un "errore di comunicazione". "Ovviamente deve lasciar passare quest'anno, ma questa è la sua intenzione", ha detto alla televisione pubblica della Abc. "È il tennista numero uno al mondo e ama davvero gli", ha aggiunto. Al numero uno del tennis mondiale è stato annullato il visto per l'Australia prima del primo Grande Slam della stagione perché non vaccinato contro il Covid-19. Ha lasciato Melbourne una settimana fa dopo non essere riuscito a rimanere per il suo 21esimo titolo del Grande Slam a seguito di una batta legale con le autorità ...

