Australian Open 2022, Matteo Berrettini e la lucidità nei momenti di difficoltà

Matteo Berrettini è approdato con merito ai quarti di finale degli Australian Open 2022. Grazie al successo in tre set contro Pablo Carreno Busta (7-5 7-6 (4) 6-4), l'azzurro è diventato il primo italiano della storia a conquistare l'accesso ai quarti in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Un percorso, finora, di grande rilievo che ha confermato qualcosa che era già emerso in precedenza. Già il 2021, infatti, era stato straordinario per la continuità di rendimento avuta e per i traguardi raggiunti: la Finale a Wimbledon e il successo nel torneo del Queen's, cosa che nessun giocatore italiano aveva mai realizzato. Un tennista dunque che ha dimostrato di meritare a più riprese la posizione in classifica, attualmente in posizione n.6 virtuale.

