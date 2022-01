Alex Belli dice addio a Delia Duran | “Ti lascio camminare da sola”

(Di domenica 23 gennaio 2022) Con tweet, l'ex attore di Centovetrine, pare proprio abbia chiuso definitivamente il suo matrimonio con la modella venezuelana, ora concorrente del reality: "Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me". L'articolo proviene da DireDonna.

Delia Duran è stata accettata con riserva dagli inquilini del Grande Fratello Vip , ancora perplessi sul rapporto tra la showgirl sudamericana e, e sulle dure parole che lei ha rivolto a Soleil Sorge prima di varcare la porta rossa di Cinecittà . Nonostante ciò, Delia ha conquistato tutti , anche il solitario Barù che ammette di ...Covid al GF Vip: il precedente di Delia Delia, che ha deciso di lasciare il marito- anch'esso presente in questa edizione - è da poco entrata nella Casa. La sua investitura a gieffina era ...Arianna David ospite oggi a Mattino Cinque News fa un chiarimento: "Alex Belli non ha lasciato Delia Duran" Oggi la seconda parte di Mattino 5 News è ...Anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 24 Gennaio: comunicazione choc in diretta, poi la drastica decisione di un gieffino.