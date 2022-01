Albe e Luigi di “Amici” in programmazione su Radio Zeta (Di domenica 23 gennaio 2022) MILANO – Federica Gentile, di RTL 102.5 e direttrice artistica di Radio Zeta, torna ad Amici di Maria De Filippi. Dopo la scorsa settimana – quando è stato annunciato l’arrivo a Radio Zeta di Alex, Aisha, Crytical e Rea – c’è un’altra grande novità: nella Radiovisione punto di riferimento della Generazione futuro stanno per approdare anche Albe e Luigi. Infatti, la Gentile ad Amici dice sì ai due ragazzi che da stanotte – per una settimana – saranno in programmazione su Radio Zeta con i loro due singoli. E sostituiranno i quattro i 4 della scorsa settimana. “Lasciatemi ringraziare le migliaia e migliaia di ascoltatori di Radio Zeta, telespettatori e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 23 gennaio 2022) MILANO – Federica Gentile, di RTL 102.5 e direttrice artistica di, torna addi Maria De Filippi. Dopo la scorsa settimana – quando è stato annunciato l’arrivo adi Alex, Aisha, Crytical e Rea – c’è un’altra grande novità: nellavisione punto di riferimento della Generazione futuro stanno per approdare anche. Infatti, la Gentile addice sì ai due ragazzi che da stanotte – per una settimana – saranno insucon i loro due singoli. E sostituiranno i quattro i 4 della scorsa settimana. “Lasciatemi ringraziare le migliaia e migliaia di ascoltatori di, telespettatori e ...

