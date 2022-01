Una Semplice Domanda, quando esce e cos’è il nuovo docu show Netflix con Alessandro Cattelan (Di sabato 22 gennaio 2022) Torna in tv Alessandro Cattelan con il documento show “Una Semplice Domanda”. Ma di che si tratta? L’amato conduttore, dopo un decennio passato su Sky, prima con X Factor, poi con il fortunatissimo e originale “E poi c’è Cattelan”, lo scorso anno era passato a Rai Uno, dove aveva condottolo show “Da Grande”. Adesso un nuovo cambio di casacca: Cattelan passa alla tv in streaming con Netflix, come già preannunciato dall’emittente lo scorso 10 maggio. A breve potremo vedere il docu – show Una Semplice Domanda, sei episodi prodotti da Fremantle, in cui Alessandro Cattelan sarà autore e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 gennaio 2022) Torna in tvcon ilmento“Una”. Ma di che si tratta? L’amato conduttore, dopo un decennio passato su Sky, prima con X Factor, poi con il fortunatissimo e originale “E poi c’è”, lo scorso anno era passato a Rai Uno, dove aveva condottolo“Da Grande”. Adesso uncambio di casacca:passa alla tv in streaming con, come già preannunciato dall’emittente lo scorso 10 maggio. A breve potremo vedere ilUna, sei episodi prodotti da Fremantle, in cuisarà autore e ...

