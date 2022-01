Soleil Sorge e il crollo post puntata: “basta, vado via!” (Di sabato 22 gennaio 2022) Soleil Sorge piange disperatamente al termine della puntata. L’ influencer decide di abbandonare il gioco Al termine della puntata, Soleil Sorge crolla e si abbandona in un pianto accorato e disperato in completa solitudine. A bordo piscina e avvolta da una coperta, Soleil singhiozza e si ritaglia un momento per sè e per le sue riflessioni. Nonostante la lettera amorevole del papà e le parole di conforto, l’influencer non riesce ad andare oltre e a superare questo momento di incertezza e dichiara di voler abbandonare il gioco: “basta vado via, non ce la faccio più!”. Inoltre, dopo una settimana difficile e ricca di scontri e polemiche, Soleil viene di nuovo votata dalla maggior parte dei concorrenti che, ormai al ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 gennaio 2022)piange disperatamente al termine della. L’ influencer decide di abbandonare il gioco Al termine dellacrolla e si abbandona in un pianto accorato e disperato in completa solitudine. A bordo piscina e avvolta da una coperta,singhiozza e si ritaglia un momento per sè e per le sue riflessioni. Nonostante la lettera amorevole del papà e le parole di conforto, l’influencer non riesce ad andare oltre e a superare questo momento di incertezza e dichiara di voler abbandonare il gioco: “via, non ce la faccio più!”. Inoltre, dopo una settimana difficile e ricca di scontri e polemiche,viene di nuovo votata dalla maggior parte dei concorrenti che, ormai al ...

