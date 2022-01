"Ora il centrodestra è più diviso". De Bortoli e il Cav, qual è il vero problema | Video (Di sabato 22 gennaio 2022) "Il centrodestra è uscito molto più diviso di quanto non fosse ieri". Ferruccio De Bortoli, ex direttore di Corriere della Sera e Sole 24 Ore, commenta così in collegamento con In Onda, a La7, l'esito del vertice sul Quirinale tra Silvio Berlusconi da Milano e Salvini, Meloni e gli altri alleati da Roma. "Con il ritiro della candidatura di Berlusconi - spiega De Bortoli, incalzato da Concita De Gregorio e David Parenzo - si è indebolita anche una proposta di candidatura autenticamente di centrodestra. A questo punto bisogna risedersi intorno a un tavolo". "Però eravamo partiti dal paletto del 'no, Draghi deve restare a Palazzo Chigi' ma quel paletto è già stato spostato, e ognuno si tiene il suo spazio di manovra - prosegue l'editorialista -. Con l'elezione di Draghi non perderebbe nessuno, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) "Ilè uscito molto piùdi quanto non fosse ieri". Ferruccio De, ex direttore di Corriere della Sera e Sole 24 Ore, commenta così in collegamento con In Onda, a La7, l'esito del vertice sul Quirinale tra Silvio Berlusconi da Milano e Salvini, Meloni e gli altri alleati da Roma. "Con il ritiro della candidatura di Berlusconi - spiega De, incalzato da Concita De Gregorio e David Parenzo - si è indebolita anche una proposta di candidatura autenticamente di. A questo punto bisogna risedersi intorno a un tavolo". "Però eravamo partiti dal paletto del 'no, Draghi deve restare a Palazzo Chigi' ma quel paletto è già stato spostato, e ognuno si tiene il suo spazio di manovra - prosegue l'editorialista -. Con l'elezione di Draghi non perderebbe nessuno, ...

