Montpellier HSC vs Monaco: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 22 gennaio 2022) Cercando di evitare la terza sconfitta consecutiva in Ligue 1 del nuovo anno, il Montpellier HSC si prepara ad accogliere il Monaco allo Stade de la Mosson domenica 23 gennaio pomeriggio. La squadra di Olivier Dall’Oglio ha perso 1-0 contro il neopromosso Troyes a metà settimana, mentre gli ospiti – ora sotto la guida di Philippe Clement – sono tornati a vincere con un 4-0 su Clermont. Il calcio di inizio di Montpellier HSC vs Monaco è previsto alle 17:05 Prepartita Montpellier HSC vs Monaco: a che punto sono le due squadre? Montpellier HSC Dopo aver perso il creatore in capo Teji Savanier a causa di un cartellino rosso per un brutto francobollo su Oualid El Hajjam – con il perno di cinque gol che ora è stato squalificato per tre partite – la scritta era sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022) Cercando di evitare la terza sconfitta consecutiva in Ligue 1 del nuovo anno, ilHSC si prepara ad accogliere ilallo Stade de la Mosson domenica 23 gennaio pomeriggio. La squadra di Olivier Dall’Oglio ha perso 1-0 contro il neopromosso Troyes a metà settimana, mentre gli ospiti – ora sotto la guida di Philippe Clement – sono tornati a vincere con un 4-0 su Clermont. Il calcio di inizio diHSC vsè previsto alle 17:05 PrepartitaHSC vs: a che punto sono le due squadre?HSC Dopo aver perso il creatore in capo Teji Savanier a causa di un cartellino rosso per un brutto francobollo su Oualid El Hajjam – con il perno di cinque gol che ora è stato squalificato per tre partite – la scritta era sul ...

MHSC : Valère Germain manquera lui aussi le 8e de finale de Coupe de France à Marseille Si le MHSC ne compte pas de nouveaux blessés avant la réception de Monaco dimanche 23 janvier, son attaquant s'est ajouté à la liste des joueurs (Savanier, Ferri, Mavididi) qui manqueront le déplaceme ...

