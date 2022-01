Calcio: Allegri, 'mercato? La rosa è questa e rimarrà questa' (Di sabato 22 gennaio 2022) Torino, 22 gen. - (Adnkronos) - “La rosa è questa e rimarrà questa". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri chiude il mercato del club bianconero confermando di contare su Arthur, cercato dall'Arsenal. "Non scordiamoci che Arthur veniva da sei mesi di inattività, aveva bisogno di trovare minutaggio e ora sta facendo buone prestazioni. Il giocatore Arhtur non si discute, ha bisogno di determinati giocatori al suo fianco. È un titolare della nazionale brasiliana”, aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Torino, 22 gen. - (Adnkronos) - “La". L'allenatore della Juventus Massimilianochiude ildel club bianconero confermando di contare su Arthur, cercato dall'Arsenal. "Non scordiamoci che Arthur veniva da sei mesi di inattività, aveva bisogno di trovare minutaggio e ora sta facendo buone prestazioni. Il giocatore Arhtur non si discute, ha bisogno di determinati giocatori al suo fianco. È un titolare della nazionale brasiliana”, aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan.

