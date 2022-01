Taccuino Quirinale: Quirinale e Sanremo, vite parallele (Di venerdì 21 gennaio 2022) Per ironia della sorte, l'elezione del Quirinale coincide con il Festival di Sanremo: per il Capo dello Stato si comincerà a votare lunedì prossimo 24 gennaio; il sipario sul torneo canoro comincerà ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Per ironia della sorte, l'elezione delcoincide con il Festival di: per il Capo dello Stato si comincerà a votare lunedì prossimo 24 gennaio; il sipario sul torneo canoro comincerà ...

Primaonline : Lunedì 24 Gennaio ore 15 è in programma lo start. Si parte. Che vinca il migliore. #quirinale - Primaonline : E' sempre piu' probabile che si arrivi all'ora x della quarta votazione, quando Berlusconi misurerà il suo consenso… - Primaonline : Se Draghi viene eletto al Quirinale – hanno fatto trapelare da Forza Italia gli sponsor della campagna Silvio for P… - lagiornalista99 : Taccuino Quirinale – da 37 anni eletto il Presidente cambia il Governo - Primaonline : #Quirinale I due candidati di fatto, per ora, sono Draghi e Berlusconi. Il primo, dopo le esaltazioni dei mesi scor…

Ultime Notizie dalla rete : Taccuino Quirinale Taccuino Quirinale: Quirinale e Sanremo, vite parallele C'è poi un'analoga attenzione all'universo femminile: sul Quirinale quasi tutti i politici auspicano (almeno a parole) una presidenza "rosa" e ci sono stati appelli e raccolte di firme di ...

Taccuino Qurinale - la situazione evolve. Si va verso Draghi, ma resta macigno Berlusconi Altro indizio del fatto che Berlusconi sembra ancora credere di poter salire al Quirinale è dato dal rinvio della riunione del centrodestra, prevista per il 20 gennaio, nella quale il leader di Forza ...

Taccuino Quirinale: Quirinale e Sanremo, vite parallele Tiscali.it Berlusconi ha già il piano B: solo Draghi al posto mio «Un passo indietro? Il presidente per adesso non molla, poi si vedrà...». È questo il ritornello intonato anche in queste ore dai collaboratori più stretti di ...

Taccuino Quirinale – Lo sbriciolamento dei poli Il centrodestra ripete che la stella polare è l'unità della coalizione, ma poi si dividono su tutto. Per il centrosinistra non va meglio ...

