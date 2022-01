Soleil Sorge sbotta e svela tutto: “Basta, ora vi dico la strategia di Alex e Delia” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP, stasera 21 gennaio, è anche tempo di smascherare strategie o presunte tali. Ci sta provando Soleil che chiacchierando con le colleghe Vippone ha portato ad immaginare quale potrebbe essere la strategia di Alex e Delia. La Sorge ha capito, o almeno crede, i due torneranno insieme e si metterà la parola fine a questo triangolo che ha tenuto in piedi fino ad ora la trasmissione. Nella casa come ospite stasera entrerà, infatti, Alex Belli per affrontare le due donne. La bionda influencer deve però fare i conti anche con Manila Nazzaro. Le due sembrano ormai essere diventate ex amiche, in particolare l’ex Miss Italia continua a parlare della Sorge in casa, non utilizzando di certo delle parole al miele. Manila è convinta, una vera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP, stasera 21 gennaio, è anche tempo di smascherare strategie o presunte tali. Ci sta provandoche chiacchierando con le colleghe Vippone ha portato ad immaginare quale potrebbe essere ladi. Laha capito, o almeno crede, i due torneranno insieme e si metterà la parola fine a questo triangolo che ha tenuto in piedi fino ad ora la trasmissione. Nella casa come ospite stasera entrerà, infatti,Belli per affrontare le due donne. La bionda influencer deve però fare i conti anche con Manila Nazzaro. Le due sembrano ormai essere diventate ex amiche, in particolare l’ex Miss Italia continua a parlare dellain casa, non utilizzando di certo delle parole al miele. Manila è convinta, una vera ...

