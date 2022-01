Sinner-Daniel in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Jannik Sinner sfiderà Taro Daniel al terzo turno degli Australian Open 2022. L’azzurro ha superato con grande facilità i primi due turni, sbarazzandosi di Joao Sousa e Steve Johnson senza perdere neppure un set. Il suo prossimo avversario non dovrebbe creargli particolari problemi, tuttavia non bisognerà sottovalutare l’impegno. Il nipponico Daniel, proveniente dalle qualificazioni, ha infatti sorpreso Andy Murray e non ha ancora perso set nei suoi cinque match disputati in quel di Melbourne. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida tra Sinner e Daniel si svolgerà in data sabato 22 gennaio, non prima delle ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Janniksfiderà Taroal terzo turno degli. L’azzurro ha superato con grande facilità i primi due turni, sbarazzandosi di Joao Sousa e Steve Johnson senza perdere neppure un set. Il suo prossimo avversario non dovrebbe creargli particolari problemi, tuttavia non bisognerà sottovalutare l’impegno. Il nipponico, proveniente dalle qualificazioni, ha infatti sorpreso Andy Murray e non ha ancora perso set nei suoi cinque match disputati in quel di Melbourne. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida trasi svolgerà insabato 22 gennaio, non prima delle ...

