Serena Mollicone, la superperizia di Cristina Cattaneo: "Compatibilità ottimale tra il trauma cranico e la porta della caserma di Arce" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una colluttazione e successivamente una morte causata da asfissia "meccanica" perché la testa fu avvolta in un sacchetto di plastica. E poi "un trauma cranico" compatibile con l'impatto "tra il cranio e la porta della caserma dei carabinieri di Arce contro cui sarebbe stata fatta sbattere". Una Compatibilità definita "ottimale". È questa l'ipotesi sulla morte di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, secondo la perizia della medica legale Cristina Cattaneo, del laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell'Università di Milano, illustrata davanti alla corte d'Assise del tribunale di Cassino. Nel processo sono imputati il ...

