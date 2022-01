LIVE Sonego-Kecmanovic 4-6 5-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: controbreak fondamentale dell’azzurro! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio, dritto e smash: perfetta combinazione per il 22enne di Belgrado. 5-4 Sonego. Opera il sorpasso il numero 26 del mondo che sembra rinfrancato. 40-30 Scappa il recupero di rovescio del giocatore serbo. 30-30 Splendido tocco al volo di Kecmanovic dopo il recupero sulla palla corta. Grande manualità mostrata. 30-15 COMANDA CON IL DRITTO Sonego! Muove il suo avversario e chiude con il lungolinea. 15-15 Sesto ace del match per Sonego! 0-15 Non impatta bene, ma trova un angolo strettissimo in risposta Kecmanovic. 4-4 BREAK Sonego!! RECUPERA IL BREAK L’AZZURRO! Tiene da fondocampo il piemontese e poi fa partire il dritto vincente. 40-A CHE SCAMBIO VINTO DA Sonego!! LOTTA, TIENE E ALLA ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio, dritto e smash: perfetta combinazione per il 22enne di Belgrado. 5-4. Opera il sorpasso il numero 26 del mondo che sembra rinfrancato. 40-30 Scappa il recupero di rovescio del giocatore serbo. 30-30 Splendido tocco al volo didopo il recupero sulla palla corta. Grande manualità mostrata. 30-15 COMANDA CON IL DRITTO! Muove il suo avversario e chiude con il lungolinea. 15-15 Sesto ace del match per! 0-15 Non impatta bene, ma trova un angolo strettissimo in risposta. 4-4 BREAK!! RECUPERA IL BREAK L’AZZURRO! Tiene da fondocampo il piemontese e poi fa partire il dritto vincente. 40-A CHE SCAMBIO VINTO DA!! LOTTA, TIENE E ALLA ...

Advertising

Brazilian2021 : LIVE Sonego-Kecmanovic Australian Open 2022 in DIRETTA: finisce il primo set del doppio - #Sonego-Kecmanovic… - zazoomblog : LIVE Sonego-Kecmanovic Australian Open 2022 in DIRETTA: finisce il primo set del doppio - #Sonego-Kecmanovic… - zazoomblog : LIVE Sonego-Kecmanovic Australian Open 2022 in DIRETTA: a breve si parte obiettivo ottavi di finale! - #Sonego-Kec… - _Sport_Calcio_ : Alcaraz ?? Berrettini nel day5 degli Australian Open! ?????? Sonego e Giorgi gli altri azzurri in campo ?????? ?? Segui tut… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Alcaraz ?? Berrettini nel day5 degli Australian Open! ?????? Sonego e Giorgi gli altri azzurri in campo ?????? ?? Segui tutte l… -