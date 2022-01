LIVE Sci alpino | Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA | Kilde al comando | Clarey 2° a 41 anni! Terzo a sorpresa Giezendanner

(Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDA PROVA DIA CORTINA I PETTORALI DI PARTENZA DELLALIBERA DI13.19lodevole per Guglielmo Bosca, quindicesimo a 1”65. Abbiamo ancora negli occhi la straordinaria prestazione del francese Blaise(pettorale 43), senza dubbio ladel giorno., ricordiamo, a 0”63 da13.17 PODIO! Il francese sfrutta al meglio le condizioni meteo attuali e strappa ilposto all’austriaco Matthias Mayer per 0”04! Speriamo che anche il nostro Bosca, partito ora, possa fare una gran gara! 13.16 Attenzione ...

...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione ... sci - La cronaca della prima prova Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Cortina , valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021 - 2022 di sci... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 13.05: Anche per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani per la discesa libera sull'Olimpia delle To ...