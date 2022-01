LIVE Berrettini-Alcaraz 6-2 7-6 3-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro resta avanti nel 3° set (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e rovescio diagonale di Alcaraz. 15-0 Prima vincente dello spagnolo. 3-2 Berrettini resta avanti nel terzo parziale. 40-30 Rovescio diagonale elegante e vincente per l’iberico. 40-15 Prima vincente del romano. 30-15 Alcaraz manovra e gioca in profondità: lento l’azzurro in uscita dal servizio. 30-0 Scappa via il diritto dello spagnolo. 15-0 Berrettini SHOW CON IL DIRITTO! l’azzurro disegna il campo e chiude a volo. 2-2 Servizio a zero dello spagnolo: cambio racchetta per entrambi. 40-0 Di poco larga la volée di rovescio di Berrettini che aveva fatto un gran recupero in avanti. 30-0 Servizio e diritto di Alcaraz ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio e rovescio diagonale di. 15-0 Prima vincente dello spagnolo. 3-2nel terzo parziale. 40-30 Rovescio diagonale elegante e vincente per l’iberico. 40-15 Prima vincente del romano. 30-15manovra e gioca in profondità: lentoin uscita dal servizio. 30-0 Scappa via il diritto dello spagnolo. 15-0SHOW CON IL DIRITTO!disegna il campo e chiude a volo. 2-2 Servizio a zero dello spagnolo: cambio racchetta per entrambi. 40-0 Di poco larga la volée di rovescio diche aveva fatto un gran recupero in. 30-0 Servizio e diritto di...

