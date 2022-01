Green pass negozi, non serve in supermercati: faq Dpcm (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nei supermercati si potrà entrare senza Green pass, anche dopo l’1 febbraio, per comprare qualsiasi prodotto. Il certificato verde dall’1 febbraio sarà necessario per entrare in una serie di negozi, come stabilisce l’ultimo Dpcm. Entrare nel supermercato senza Green pass sarà possibile per qualsiasi tipo di acquisto, non solo per mettere nel carrello pane, pasta o altri beni primari, puntualizza Palazzo Chigi con una faq ad hoc sugli ‘acquisti nei supermercati’ diffusa poche ore dopo la firma del premier Mario Draghi al provvedimento sugli esercizi ‘esenti’ dal passaporto vaccinale base. “Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. Green pass previsti dall’allegato del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Neisi potrà entrare senza, anche dopo l’1 febbraio, per comprare qualsiasi prodotto. Il certificato verde dall’1 febbraio sarà necessario per entrare in una serie di, come stabilisce l’ultimo. Entrare nel supermercato senzasarà possibile per qualsiasi tipo di acquisto, non solo per mettere nel carrello pane, pasta o altri beni primari, puntualizza Palazzo Chigi con una faq ad hoc sugli ‘acquisti nei’ diffusa poche ore dopo la firma del premier Mario Draghi al provvedimento sugli esercizi ‘esenti’ dalaporto vaccinale base. “Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd.previsti dall’allegato del ...

