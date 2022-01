“Giornata dell’abbraccio” | cos’è e perchè si festeggia

Leggi su zon

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Oggi 21 gennaio sila “”. Futa per la prima volta nel 1986 a Clio, in Michigan. L’invenzione è da imputare al reverendo Kevin Zaborney che, ancora oggi, sui social si presenta come ideatore del “National hugging day”, come il nome dell’evento in inglese. Dallo Stato del Midwest la fama dell’evento si è presto diffusa in tutto il mondo, raggiungendo anche l’Europa. Probabilmente vi starete chidendoinventare la. In un’intevista l’inventore Zaborney spiega: “generalmente gli americani sono un po’ in imbarazzo al momento di mostrare i loro sentimenti in pubblico“. Il reverendo di Clio scelse il 21 gennaio perché è una data che cade fra Natale, Capodanno e San Valentino, per lo più in ...