Covid: Fontana, 'indice di contagio in frenata' (Di venerdì 21 gennaio 2022) Milano 21 gen. (Adnkronos) - "L'indice di contagio registra una frenata e quindi non è in espansione". Lo dice a proposito dell'andamento della pandemia in Lombardia il presidente Attilio Fontana, annunciando su Faceook che la Regione resterà in zona gialla, sottolineato dei "dati incoraggianti: l'indice Rt sintomi, cioè quello dei contagi è sceso da 2,16 a 1,29 e soprattutto, ancora più importante quello ospedaliero passa da 1,28 a 0,99, quindi nuovamente sotto all'1". "Ciò significa - aggiunge Fontana - che l'indice di contagio registra una frenata e quindi non è in espansione. Un evento sicuramente conseguenza delle vaccinazioni che dimostra l'efficacia di queste ultime a mitigare gli effetti della malattia da ...

