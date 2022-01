Covid: Fico scrive a governo per voto positivi, oggi in Cdm dl ad hoc (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Una lettera inviata al governo, nello speciFico al ministro ai Rapporti col PArlamento Federico D'Incà, per chiedere un provvedimento che consenta ai grandi elettori positivi di partecipare al voto per l'elezione del Capo dello Stato. Il provvedimento, in versione decreto visto il carattere d'urgenza, sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, al via a Palazzo Chigi. (segue) Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Una lettera inviata al, nello special ministro ai Rapporti col PArlamento Federico D'Incà, per chiedere un provvedimento che consenta ai grandi elettoridi partecipare alper l'elezione del Capo dello Stato. Il provvedimento, in versione decreto visto il carattere d'urgenza, saràsul tavolo del Consiglio dei ministri, al via a Palazzo Chigi. (segue)

Advertising

luisa83156856 : @BeppeGatti @valvolo81 Ecco tanto per esser chiari! E vabbè su non siamo così fiscali, oggi è pur sempre venerdì! E… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Il 'lodo Fico': per l'elezione del capo dello Stato verrà allestito un seggio 'drive in' per i grand… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'SPECIALE QUIRINALE | Il 'lodo Fico': per l'elezione del capo dello Stato verrà allestito un seggio 'd… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Il 'lodo Fico': per l'elezione del capo dello Stato verrà allestito un segg… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Il 'lodo Fico': per l'elezione del capo dello Stato verrà allestito un seggio 'drive in' per i grand… -