Coppa Italia 2021 2022 | quarti di finale | tabellone e accoppiamenti

Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022, ecco gli accoppiamenti sempre aggiornati del prossimo turno della Coppa nazionale. Man mano che si giocano gli scontri degli ottavi si delineano le sfide dei quarti, che sicuramente saranno tutte estremamente interessanti e ricche di fascino. Ecco dunque di seguito il tabellone completo delle partite che si disputeranno nella settimana del 9 febbraio.

QUARTI DI FINALE
JUVENTUS vs SASSUOLO
FIORENTINA vs ATALANTA
MILAN vs LAZIO
INTER vs ROMA

