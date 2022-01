Blinken e Lavrov, ora è trattativa continua sulla difesa in Europa (Di sabato 22 gennaio 2022) A Ginevra il segretario di stato americano, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, hanno discusso a lungo prima di lasciare la città con una frase che hanno ripetuto spesso di recente: ancora nessuna svolta. MA OLTRE ALLA RETORICA richiesta dalla circostanza, e di quella fa parte anche la minaccia di «gravi conseguenze» avanzata da Mosca nel caso in cui gli Stati uniti ignorino preoccupazioni giudicate «legittime» sul piano della sicurezza, qualcosa nel confronto fra Cremlino e … continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 gennaio 2022) A Ginevra il segretario di stato americano, Antony, e il ministro degli Esteri russo, Sergey, hanno discusso a lungo prima di lasciare la città con una frase che hanno ripetuto spesso di recente: ancora nessuna svolta. MA OLTRE ALLA RETORICA richiesta dalla circostanza, e di quella fa parte anche la minaccia di «gravi conseguenze» avanzata da Mosca nel caso in cui gli Stati uniti ignorino preoccupazioni giudicate «legittime» sul piano della sicurezza, qualcosa nel confronto fra Cremlino e …L'articolo proviene da il manifesto.

