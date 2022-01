Adele cancella i suoi concerti, l'annuncio in lacrime sui social (Di venerdì 21 gennaio 2022) C'era grande attesa per il ritorno sulle scene di Adele che dal 2017 non si esibiva in pubblico. Avrebbe dovuto farlo questa sera al Caesars Palace Hotel di Las Vegas, occasione per presentare anche al pubblico americano il suo album uscito lo scorso novembre. Invece anche lei si è dovuta arrendere all'imprevedibilità del covid-19 che a quanto pare ha contagiato diversi membri del suo staff portando al rinvio delle date in programma in questi giorni. Le date saranno riprogrammate, anche se per il momento non si ha certezza sul quando. L'annuncio lo ha dato la stessa cantante con un videomessaggio pubblicato sui social ed è apparsa visibilmente dispiaciuta tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. «Mi dispiace molto ma lo spettacolo non è pronto. Abbiamo provato di tutto per metterlo su in tempo e fare qualcosa di ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 21 gennaio 2022) C'era grande attesa per il ritorno sulle scene diche dal 2017 non si esibiva in pubblico. Avrebbe dovuto farlo questa sera al Caesars Palace Hotel di Las Vegas, occasione per presentare anche al pubblico americano il suo album uscito lo scorso novembre. Invece anche lei si è dovuta arrendere all'imprevedibilità del covid-19 che a quanto pare ha contagiato diversi membri del suo staff portando al rinvio delle date in programma in questi giorni. Le date saranno riprogrammate, anche se per il momento non si ha certezza sul quando. L'lo ha dato la stessa cantante con un videomessaggio pubblicato suied è apparsa visibilmente dispiaciuta tanto da non riuscire a trattenere le. «Mi dispiace molto ma lo spettacolo non è pronto. Abbiamo provato di tutto per metterlo su in tempo e fare qualcosa di ...

