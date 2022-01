Vergine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le prossime settimane saranno un periodo favorevole per meditare sul tuo lavoro e sulla tua vocazione, ma anche sul divario che potrebbe esserci tra le due cose. Sospetto che vivrai epifanie importanti sul modo in cui ti guadagni da vivere e... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le prossime settimane saranno un periodo favorevole per meditare sul tuo lavoro e sulla tua vocazione, ma anche sul divario che potrebbe esserci tra le due cose. Sospetto che vivrai epifanie importanti sul modo in cui ti guadagni da vivere e... Leggi

Advertising

Katy30770035 : RT @AntonioCarrabi1: Oggi la Chiesa ricorda il 180° anniversario della miracolosa conversione dell’allora ateo di origini ebree, Alfonso Ra… - a_saba78 : RT @CarmelaCusmai: non nasce più da nessun ventre di sanità né per l'onore della Vergine e non è l'anatomia eterna via che salma lassù e la… - MondoDiVersi : RT @CarmelaCusmai: non nasce più da nessun ventre di sanità né per l'onore della Vergine e non è l'anatomia eterna via che salma lassù e la… - MichaelGiulian2 : RT @IlBarone_Siculo: Quindi la volete : bella, sexy, vogliosa, tettona, culo perfetto a forma di cuore, senza ballerine totalmente depilata… - christophersq76 : @GreenMbutterfly @AnsiAle @animainquieta89 Vergine, ma non ditelo in giro?? -