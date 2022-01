Tre fronti aperti su Grillo, ma l’inchiesta traballa. I pm sospettano favori all’armatore Onorato dal fondatore M5S in cambio di sponsorizzazioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dodici chat e almeno tre distinte richieste di intervento da veicolare ai pentastellati. Sono questi gli aspetti centrali dell’inchiesta della Procura di Milano in cui sono indagati, entrambi per traffico di influenze illecite (leggi l’articolo), Beppe Grillo e l’armatore Vincenzo Onorato (nella foto). Stando a quanto filtra dagli uffici giudiziari, gli interventi chiesti dall’imprenditore marittimo avrebbero riguardato il contenzioso civile tra Tirrenia – in amministrazione straordinaria – e il gruppo Onorato, la proroga della convenzione fra lo Stato e Compagnia Italiana di Navigazione per la continuità territoriale marittima e, in ultimo, la limitazione dei benefici fiscali alle sole navi che imbarcano equipaggi italiani e comunitari. Ma le richieste di Onorato non si limiterebbero a questo tanto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dodici chat e almeno tre distinte richieste di intervento da veicolare ai pentastellati. Sono questi gli aspetti centrali deldella Procura di Milano in cui sono indagati, entrambi per traffico di influenze illecite (leggi l’articolo), Beppee l’armatore Vincenzo(nella foto). Stando a quanto filtra dagli uffici giudiziari, gli interventi chiesti dall’imprenditore marittimo avrebbero riguardato il contenzioso civile tra Tirrenia – in amministrazione straordinaria – e il gruppo, la proroga della convenzione fra lo Stato e Compagnia Italiana di Navigazione per la continuità territoriale marittima e, in ultimo, la limitazione dei benefici fiscali alle sole navi che imbarcano equipaggi italiani e comunitari. Ma le richieste dinon si limiterebbero a questo tanto ...

