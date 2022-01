Taylor Swift ambassador del Record Store Day 2022: il commento e tutti i dettagli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Taylor Swift sarà ambassador del Record Store Day 2022. La notizia è arrivata questa mattina dagli stessi organizzatori, e la popstar ha annunciato che per il RSD 2022 rilascerà un vinile speciale. Taylor Swift, infatti, è solita pubblicare edizioni speciali in formati vinile proprio per celebrare il Record Store Day, una peculiarità per la quale molti gestori dei negozi di dischi le rendono grazie. Taylor Swift ambassador del Record Store Day Taylor Swift dichiara: “Sono molto orgogliosa di essere l’ambasciatrice del Record Store Day di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)saràdelDay. La notizia è arrivata questa mattina dagli stessi organizzatori, e la popstar ha annunciato che per il RSDrilascerà un vinile speciale., infatti, è solita pubblicare edizioni speciali in formati vinile proprio per celebrare ilDay, una peculiarità per la quale molti gestori dei negozi di dischi le rendono grazie.delDaydichiara: “Sono molto orgogliosa di essere l’ambasciatrice delDay di ...

