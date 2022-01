Sandro Nisivoccia | il cordoglio del sindaco Napoli

(Di venerdì 21 gennaio 2022) “La Civica Amministrazione esprime profondoper la scomparsa di Ales. La nostra comunità rende omaggio ad un uomo e ad un artista che ha dato un grande contributo alla crescita culturale e civile di Salerno. Insieme all’amatissima Regina Senatore,è stato protagonista della scena artistica. È stato un autore geniale, un interprete mirabile, un maestro per intere generazioni di artisti, un riferimento per gli spettatori. Addio carissimo, non ti dimenticheremo”. Lo ha dichiarato ildi Salerno, Vincenzoin merito alla morte dell’attore teatrale, scomparso questa sera. Consiglia

con il Teatro Popolare Salernitano di Alessandro e Regina Senatore. Avevo un piccolo ruolo che terminava con la mia uscita in scena con in braccio due neonati. Erano i gemelli di e ...