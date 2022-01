Ric Flair: “Stimo moltissimo The Miz, è un grande professionista ed è un super heel” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Su “WOOOO Nation Uncensored” di questa settimana, Ric Flair ha parlato dei suoi pensieri su The Miz, commentando il motivo per cui crede sia così bravo, se pensa abbia avuto difficoltà ad essere accettato dagli altri wrestler (perché era una star dei reality) e se è più un heel o un face. Le sue parole “Personalmente penso benissimo di lui. Ciò che lo rende capace è il fatto che non ha mai smesso di voler essere qualcuno. Qualsiasi cosa gli diano, che sia me**a di pollo o insalata di pollo, lui la fa diventare insalata di pollo. Per fare una carriera del genere, penso che abbia voluto costruire prima la propria reputazione, a prescindere dalle umiliazioni che ha dovuto subire. Sta andando alla grande in questo momento. Sono felice per lui. All’inizio, non era un super atleta con un background atletico. Era ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 20 gennaio 2022) Su “WOOOO Nation Uncensored” di questa settimana, Richa parlato dei suoi pensieri su The Miz, commentando il motivo per cui crede sia così bravo, se pensa abbia avuto difficoltà ad essere accettato dagli altri wrestler (perché era una star dei reality) e se è più uno un face. Le sue parole “Personalmente penso benissimo di lui. Ciò che lo rende capace è il fatto che non ha mai smesso di voler essere qualcuno. Qualsiasi cosa gli diano, che sia me**a di pollo o insalata di pollo, lui la fa diventare insalata di pollo. Per fare una carriera del genere, penso che abbia voluto costruire prima la propria reputazione, a prescindere dalle umiliazioni che ha dovuto subire. Sta andando allain questo momento. Sono felice per lui. All’inizio, non era unatleta con un background atletico. Era ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Ric Flair: 'Stimo moltissimo The Miz, è un grande professionista ed è un super heel' - - e_ric_flair : RT @bl_nation: Ukiona content moto iba - houseofbrackets : RT @ravetta_pier: @houseofbrackets 'The Nature Boy' Ric Flair ....( e nn mi frega che il Wrestling non sia un vero sport ok???) https://t.c… - ravetta_pier : @houseofbrackets 'The Nature Boy' Ric Flair ....( e nn mi frega che il Wrestling non sia un vero sport ok???) - infoitcultura : Ric Flair: “Nick Khan ha cercato di cancellare il mio ruolo in WWE” -