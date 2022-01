Napoli: Insigne si allena, pronto a tornare in campo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lorenzo Insigne ha svolto oggi tutto l'allenamento con i compagni di squadra e torna quindi a disposizione di Spalletti per il derby di domenica del Napoli contro la Salernitana. Il capitano azzurro ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lorenzoha svolto oggi tutto l'mento con i compagni di squadra e torna quindi a disposizione di Spalletti per il derby di domenica delcontro la Salernitana. Il capitano azzurro ...

