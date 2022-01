Mertens | “A Napoli per sempre | costringerò De Laurentiis a tenermi”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Drissvuole restare al. L’attaccante belga al Corriere dello sport lancia un messaggio a De: “Io aper”. Il calciatore belga manda messaggi d’amore alla società. Aurelio Devuole abbassare il tetto degli ingaggi, ecco perché Insigne è andato al Toronto. Ecco perché stipendi come quelli di(oltre 4 milioni di euro a stagione) non saranno più concessi. Il contratto discade a giugno del 2022. Il giocatore ha dichiarato di voler restare ama ha 35 anni. Per restare in azzurro dovrà tagliare il suo ingaggio. In ogni caso non farà valere l’opzione per il rinnovo inserita nel contratto firmato nel 2020, altrimenti dovrebbe assicurargli lo ...