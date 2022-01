LIVE Sci alpino, Seconda prova Kitzbuehel in DIRETTA: risultati e classifica, Innerhofer primo. 4 azzurri in top10 (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Seconda prova 12.58 Un Christof Innerhofer più pimpante che mai infligge distacchi significativi nella Seconda prova cronometrata di Kitzbuehel. L’azzurro ha avuto la meglio del francese Johan Clarey, secondo a +0’’16 e dell’elvetico Niels Hintermann (+1’’05). Completano la top5 altri due azzurri: Mattia Casse è quarto a +1’’06, appena davanti al pettorale rosso di leader della disciplina Dominik Paris (+1’’07). Decimo Guglielmo Bosca (+1”24). Domani si fa sul serio con la prima delle due discese in programma nel weekend (partenza fissata alle 11.30). Grazie per aver seguito la prova in nostra compagnia, buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA12.58 Un Christofpiù pimpante che mai infligge distacchi significativi nellacronometrata di. L’azzurro ha avuto la meglio del francese Johan Clarey, secondo a +0’’16 e dell’elvetico Niels Hintermann (+1’’05). Completano la top5 altri due: Mattia Casse è quarto a +1’’06, appena davanti al pettorale rosso di leader della disciplina Dominik Paris (+1’’07). Decimo Guglielmo Bosca (+1”24). Domani si fa sul serio con la prima delle due discese in programma nel weekend (partenza fissata alle 11.30). Grazie per aver seguito lain nostra compagnia, buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA ...

