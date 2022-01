“Ha la sindrome di Rebecca”. La bomba su Charlene di Monaco: cosa è e i sintomi (Di giovedì 20 gennaio 2022) In questi mesi si sono rincorse decine e decine di voci sulle condizioni di salute di Charlene Wittstock, la principessa consorte del Principato di Monaco. Lo scorso anno la moglie del principe Alberto II di Monaco è partita alla volta del Sudafrica e ha subito diverse operazioni che le hanno impedito il ritorno a casa. All’inizio si è vociferato che questa lunga assenza fosse sentore di una crisi di coppia, ma la casa reale ha sempre smentito, imputando l’assenza della principessa solo alle sue condizioni di salute. La famiglia si era riunita in estate con Alberto di Monaco che aveva raggiunto il Sudafrica con i suoi due figli per permettere loro di rivedere la mamma. “Charlene di Monaco soffre della sindrome di Rebecca”: ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) In questi mesi si sono rincorse decine e decine di voci sulle condizioni di salute diWittstock, la principessa consorte del Principato di. Lo scorso anno la moglie del principe Alberto II diè partita alla volta del Sudafrica e ha subito diverse operazioni che le hanno impedito il ritorno a casa. All’inizio si è vociferato che questa lunga assenza fosse sentore di una crisi di coppia, ma la casa reale ha sempre smentito, imputando l’assenza della principessa solo alle sue condizioni di salute. La famiglia si era riunita in estate con Alberto diche aveva raggiunto il Sudafrica con i suoi due figli per permettere loro di rivedere la mamma. “disoffre delladi”: ...

