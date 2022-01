(Di giovedì 20 gennaio 2022) Con il Model Year, laaggiorna la, la city car dedicata al mercato brasiliano. La vettura è già uno dei modelli più economici disponibili e la più venduta nel suo segmento, ma il marchio del gruppo Stellantis ha prodotto una serie di aggiornamenti per aumentarne il rapporto qualità-prezzo e l'efficienza. Consumi ridotti fino al 7,9%. La modifica principale è relativa al propulsore Firefly 1.0 Flex aspirato da 75 CV. Attraverso una diversa messa a punto, ne è stata aumentata l'efficienza, mentre grazie a un sistema di pre-riscaldamento dell'etanolo è stato possibile eliminare totalmente il serbatoio ausiliario della benzina. In generale, gli interventi apportati - dichiara la Casa - hanno ridotto fino a un massimo del 7,9% i consumi, consentendo percorrenze medie autostradali di 15 km/l. La, inoltre, ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Fiat Mobi MY 2022 - La 'Panda brasiliana' diventa più efficiente - ClubAlfaIt : #Fiat Mobi 2022 diventa ancora più economica #FiatMobi #MercatoLATAM -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat Mobi

Con il Model Year 2022, laaggiorna la, la city car dedicata al mercato brasiliano. La vettura è già uno dei modelli più economici disponibili e la più venduta nel suo segmento, ma il marchio del gruppo Stellantis ha ......2022 diventa ancora più economicaFiat Mobi è una delle auto più popolari della principale casa automobilistica italiana in America Latina. La city car è spesso in top ten nella classifica delle vendite di auto in Brasile. A proposito ...Con il lancio del nuovo Model Year, la Casa italiana ha aggiornato la citycar dedicata al mercato carioca, con novità per motore e dotazioni ...