Advertising

iconanews : Vanno a notificargli Tso,spara e si barrica casa in Versilia -

Ultime Notizie dalla rete : Vanno notificargli

Agenzia ANSA

Ha sparato dopo che la polizia municipale era andato a casa sua perun Tso: due i colpi esplosi, uno dei quali, dopo aver oltrepassato il legno della porta, è rimbalzato addosso a un vigile del fuoco che era di supporto agli agenti. Il pompiere avrebbe ...Quando i Carabinieri erano andati ail verdetto. Mesina non si era fatto trovare e da ...primula rossa del Supramonte è stato condannato all'ergastolo per l'accumulo di reati chedal ...(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 19 GEN - Ha sparato dopo che la polizia municipale era andato a casa sua per notificargli un Tso: due i colpi esplosi, uno dei quali, dopo aver oltrepassato il legno della ...Vaccini bluff,. l’Asur sospende l’infermiere. MAXI INCHIESTA - Provvedimento preso nei confronti di Emanuele Luchetti, il 50enne arrestato e tradotto in carcere con l'accusa di aver simulato l'inocula ...