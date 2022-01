Meteo Roma del 19-01-2022 ore 19:15 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nuvolosità compatta tra Romagna e Triveneto con pioviggini sparse deboli nevicate sull’Appennino settentrionale oltre 1000 metri variabilità al pomeriggio migliora con apertura a partire dai settori nord-occidentali alpini in serata tempo asciutto concedi per lo più sereni maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana al centro al mattino piogge sparse su tutti i settori con neve in montagna Appennino variabilità asciutta sui settori adriatici al pomeriggio attese precipitazioni in transito su Marche Abruzzo con ancora qualche nevicata in montagna in serata nuvolosità irregolare su tutti i settori con qualche pioggia tra Marche e in basso Lazio peggiorano la mente nottata con le regioni adriatiche neve fin sui 700-1000 metri al Sud e al mattino qualche ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nuvolosità compatta tragna e Triveneto con pioviggini sparse deboli nevicate sull’Appennino settentrionale oltre 1000 metri variabilità al pomeriggio migliora con apertura a partire dai settori nord-occidentali alpini in serata tempo asciutto concedi per lo più sereni maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana al centro al mattino piogge sparse su tutti i settori con neve in montagna Appennino variabilità asciutta sui settori adriatici al pomeriggio attese precipitazioni in transito su Marche Abruzzo con ancora qualche nevicata in montagna in serata nuvolosità irregolare su tutti i settori con qualche pioggia tra Marche e in basso Lazio peggiorano la mente nottata con le regioni adriatiche neve fin sui 700-1000 metri al Sud e al mattino qualche ...

