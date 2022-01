Liga 2021 2022 | Siviglia non va oltre il pari | 1-1 a Valencia

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilnon vail pareggio sull’1-1 sul campo delnella sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato de La. Nell’Estadio de Mestalla, l’autogol di Mouctar Diakhaby nei primi minuti (7?) complica la vita ai padroni di casa, che si trovano subito ad inseguire. La squadra di Bordalas Jimenez non si arrende e trova il gol del pareggio con Goncalo Guedes, ben servito da Gaya, nel finale di primo tempo. Nella ripresa le due formazioni non riescono a smuovere il punteggio, che rimane così bloccato sull’1-1 fino al triplice fischio finale. Un punto per entrambe le squadre dunque: ilsale in nona posizione, mentre ilrimane secondo in classifica alle spalle del Real Madrid. SportFace.