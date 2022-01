L’esempio di Marini oggi è ancora più attuale

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’imminente inizio delle votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica coincide quest’anno con l’avvicinamento al primo anniversario della morte di Franco, il 9 febbraio. Già l’anno scorso, a pochi giorni dalla sua scomparsa, scrissi chesarebbe stato un grande presidente della Repubblica:, quando il Parlamento e i delegati delle Regioni si apprestano a scegliere il successore di Sergio Mattarella, è giusto ribadirlo. È noto del resto chenel 2013 fu vicino a divenire Capo dello Stato: fu determinante in negativo una certa, per così dire, furia rottamatrice, che impedirono al nostro Paese e – me lo si lasci dire da corregionale di– all’Abruzzo di avere un grande interprete di quel ruolo. Le ragioni di questa mia convinzione sono...