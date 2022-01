Inter-Empoli, programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2021/2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Inter-Empoli, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. La capolista vuole tornare a vincere anche la Coppa nazionale, torneo che manca ormai da più di un decennio. Dopo aver conquistato campionato e SuperCoppa, serve un acuto anche in questo torneo, ma occhio ai toscani in gran forma. Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 19 gennaio. Inter-Empoli sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ile isudi, match valido per glidi finale di. La capolista vuole tornare a vincere anche lanazionale, torneo che manca ormai da più di un decennio. Dopo aver conquistato campionato e Super, serve un acuto anche in questo torneo, ma occhio ai toscani in gran forma. Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 19 gennaio.sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace.

