In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Gennaio: Missione incompiuta. Draghi resti a bordo. Covid&Colle (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il dossier Covid, perché la mission e di Draghi è incompiuta Tra obblighi, Omicron, e prime dosi. Vista Colle. Gli ultimi 6 mesi dell’azione di governo sul Covid ai raggi X: decreti ed effetti, a partire dal Green pass (che ha convinto 1 No vax su 4) Di Natascia Ronchetti Amato e le prove d’amore Di Marco Travaglio Nel 1986-’87 l’Iri vende l’Alfa Romeo. Si fanno avanti la Fiat e, con un’offerta molto più vantaggiosa, l’americana Ford. Nel Psi prevale, giustamente, il partito Ford. Ma Amato rovescia gli equilibri e li porta sulla Fiat, che si aggiudica per un pezzo di pane l’unica azienda concorrente rimasta sul mercato interno. Ricorderà Craxi in un Scuola Dad, ora Bianchi dà i numeri: “Sta a casa solo il 6%” I dati ufficiali. Ma le Asl sono in tilt Di Virginia Della Sala MIlano. L’inchiesta per traffico di influenze Moby, Tirrenia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il dossier Covid, perché la mission e diTra obblighi, Omicron, e prime dosi. Vista Colle. Gli ultimi 6 mesi dell’azione di governo sul Covid ai raggi X: decreti ed effetti, a partire dal Green pass (che ha convinto 1 No vax su 4) Di Natascia Ronchetti Amato e le prove d’amore Di Marco Travaglio Nel 1986-’87 l’Iri vende l’Alfa Romeo. Si fanno avanti la Fiat e, con un’offerta molto più vantaggiosa, l’americana Ford. Nel Psi prevale, giustamente, il partito Ford. Ma Amato rovescia gli equilibri e li porta sulla Fiat, che si aggiudica per un pezzo di pane l’unica azienda concorrente rimasta sul mercato interno. Ricorderà Craxi in un Scuola Dad, ora Bianchi dà i numeri: “Sta a casa solo il 6%” I dati ufficiali. Ma le Asl sono in tilt Di Virginia Della Sala MIlano. L’inchiesta per traffico di influenze Moby, Tirrenia e ...

fattoquotidiano : Sul sito del “Fatto” è partito il TotoQuirinale per i lettori: in testa ci sono Prodi e Mattarella nel Palazzo, Ber… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’autocandidato vede Mattarella, Fico e Cartabia: discute di sostituto e regole di voto. Ma i parti… - fattoquotidiano : LA PREOCCUPAZIONE DELL'EMA L'ipotesi 'anergia' allarma gli esperti: è un effetto plausibile sul sistema. Marco Cava… - _MarciaSEP : RT @Sirio53943017: #Repost @chimagazineit chimagazineit Can Yaman e Francesca Chillemi: colleghi inseparabili ?? CONTINUANO LE RIPRESE DELLA… - agoacciaio : RT @spinax64: L’indagine su Beppe è partita da un messaggio del presidente di #Open Bianchi a #Lotti “Onorato va verso i grillini, ci butti… -