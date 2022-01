Calcio a 5 oggi | Europei 2022 | programma 19 gennaio | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)è il giorno: glidia 5 sono finalmente pronti a partire. La rassegna continentale che si disputerà in Olanda vivrà fra poche ore la sua cerimonia d’apertura. In questo mercoledì 19saranno due le partite in agenda: alle 17.30 un interessante Serbia-Portogallo, con i lusitani campioni d’Europa e del mondo in carica che andranno a caccia subito della prima vittoria, e poi alle 20.30 un imprevedibile Olanda-Ucraina, con gli Oranje padroni di casa chiamati a fare bene dai primi quaranta minuti in questa manifestazione. Tutte e due le partite inalla Ziggo Dome di Amsterdam in questo mercoledì 19saranno trasmesse in direttasul sito UEFA.tv. Di seguito andiamo a vedere il ...