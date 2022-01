Benedetta Rossi: “Mi dovrò ricoverare in ospedale per un intervento, sono preoccupata” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ore di apprensione per Benedetta Rossi. L’amata food influencer – che sui social si trova con il nickname ‘Fatto in casa da Benedetta’ – ha annunciato che dovrà ricoverarsi in ospedale per un intervento delicato. “Eccomi qua mentre cerco di sorridere a Marco (Gentili, suo marito, ndr) che mi scatta una foto. È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione“, ha esordito su Instagram ieri 18 gennaio. “Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo. Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato – ha ammesso la 49enne-, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile”. Più di 9.000 commenti di conforto e vicinanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ore di apprensione per. L’amata food influencer – che sui social si trova con il nickname ‘Fatto in casa da’ – ha annunciato che dovrà ricoverarsi inper undelicato. “Eccomi qua mentre cerco di sorridere a Marco (Gentili, suo marito, ndr) che mi scatta una foto. È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione“, ha esordito su Instagram ieri 18 gennaio. “Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni miper affrontare unalla schiena che rimando da troppo tempo. Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato – ha ammesso la 49enne-, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile”. Più di 9.000 commenti di conforto e vicinanza ...

