Among Us | svelata la roadmap 2022

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) I ragazzi di Innersloth hanno condiviso i dettagli dellaper il loro fortunatissimoUs, dettagliando i vari aggiornamenti previsti Ilsarà un anno decisamente interessante perUs, il popolare gioco sviluppato da Innersloth, che proprio nel corso dei prossimi 12 mesi sarà al centro di alcuni aggiornamenti. Attraverso un post sul dev blog presente sulla pagina Steam della produzione, difatti, gli sviluppatori hanno dettagliato ladegli update previsti per il titolo, che si concentreranno nell’implementare le richieste avanzati dalla community del titolo in fatto di quality of life e lista amici.Us ci svela ladegli aggiornamenti previsti nelIl dev blog ha anticipato i piani ...

I ragazzi di Innersloth hanno condiviso i dettagli della roadmap 2022 per il loro Among Us, indicando gli aggiornamenti previsti.
L'opera realizzata da Innersloth si arricchirà con diversi nuovi contenuti ed aggiornamenti nel corso del nuovo anno.