Traffico Roma del 18-01-2022 ore 08:00 (Di martedì 18 gennaio 2022) Luceverde Roma da Simona Cerchiara Buongiorno ben trovati a questo appuntamento abbiamo cose per Traffico sulla via Flaminia dal raccordo anulare al bivio per Tor di Quinto sulla via Cassia brevi coda all'altezza del raccordo mentre tu l'abbia tronfale disagi in zona Ottavia zona est di Roma con Traffico sulla tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est verso Roma rallentamenti entrati della via della via Cristoforo Colombo e della via del Mare Si tratta di Traffico un incidente invece sulla Pontina nella zona di Pomezia code alto il livello dello smog Oggi blocco per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde stop anche per i diesel Euro 3 dettagli di queste e di altre notizie nel sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della ...

