Non Autosufficienza, SPI-CGIL: "Non solo fenomeno legato ad anziani" (Di martedì 18 gennaio 2022) La condizione di "non Autosufficienza", con le articolate conseguenze e fatiche che porta con sé all'interno delle famiglie, è da sempre tra le priorità del sindacato dei pensionati CGIL. Sul tema interviene Augusta Passera, segretaria generale dello SPI-CGIL di Bergamo. "La premessa è che non si tratta di un fenomeno che riguarda solo gli anziani, come invece viene spesso considerato da chi non ha mai davvero affrontato il problema, da chi non lo ha mai 'toccato' con mano: non autosufficiente è un bambino disabile, è un giovane che ha subito un incidente, è un anziano malato di Alzheimer o un paziente che per un periodo specifico non è in grado di svolgere attività vitali da solo. Al loro fianco, di solito, c'è una famiglia che viene travolta dal problema e che si ...

