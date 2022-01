Moncler non paga riscatto dopo attacco hacker, diffusi dati su dark web (Di martedì 18 gennaio 2022) Moncler ha ricevuto una richiesta di riscatto dopo l’attacco informatico di cui è stata vittima il 22 dicembre scorso, ma “non ha dato seguito alla richiesta, ritenendola fortemente contraria ai propri valori fondanti”. Ma, si spiega dal gruppo del lusso e della moda, dopo questo rifiuto oggi gli hacker hanno pubblicato sul dark web alcuni dei dati rubati. Pur essendo le indagini sull’attacco ransomware ancora in corso, Moncler conferma che le informazioni sottratte riguardano i propri dipendenti ed ex dipendenti, alcuni fornitor i, consulenti e partner commerciali, oltre ai clienti registrati nel proprio database. Per le informazioni sui clienti, la società segnala che “nessun dato relativo a carte di credito ad ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 gennaio 2022)ha ricevuto una richiesta dil’informatico di cui è stata vittima il 22 dicembre scorso, ma “non ha dato seguito alla richiesta, ritenendola fortemente contraria ai propri valori fondanti”. Ma, si spiega dal gruppo del lusso e della moda,questo rifiuto oggi glihanno pubblicato sulweb alcuni deirubati. Pur essendo le indagini sull’ransomware ancora in corso,conferma che le informazioni sottratte riguardano i propri dipendenti ed ex dipendenti, alcuni fornitor i, consulenti e partner commerciali, oltre ai clienti registrati nel proprio database. Per le informazioni sui clienti, la società segnala che “nessun dato relativo a carte di credito ad ...

